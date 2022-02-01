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Белый Дом командировал в Европу советника обсуждать киберугрозы со стороны РФ – CNN

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 16:39
Белый Дом командировал в Европу советника обсуждать киберугрозы со стороны РФ – CNN - Фото
Энн Нойбергер (Фото - EPA)

Советник администрации США по кибербезопасности встретится на этой неделе с европейскими коллегами, чтобы обсудить, в числе прочего, меры по защите информационной инфраструктуры Украины от кибератак со стороны России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом Доме сообщает CNN.

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Визит в Брюссель и Варшаву Энн Нойбергер, которая занимает пост помощника советника по национальной безопасности по киберугрозам и новым технологиям, согласовали после того, как в январе были атакованы киберресурсы нескольких украинских госучреждений. 

По сообщению источника CNN, Нойбергер планирует встретится с официальными лицами НАТО и Евросоюза, чтобы обсудить усиление защищенности европейских государств и Североатлантического альянса в киберпространстве, "включая сдерживание, пресечение и ответное реагирование на развитие российской агрессии против Украины и соседних государств".

Источник сообщает, что у Нойбергер намечены встречи с официальными лицами Франции, Германии, Польши и стран Балтии, чтобы убедиться, что союзники США готовы реагировать на любые кибератаки.

Визит Нойбергер должен подчеркнуть, что Белый Дом рассматривает киберпространство как возможное направление для дальнейшего вторжения в Украину со стороны России, указал источник. Официальные лица Украины также заявили CNN, что хакерские атаки могут быть частью подготовки или проведения российских военных операций.

CNN напоминает, что президент Джо Байден на пресс-конференции 19 января заявил, что США могут ответить собственными кибероперациями, если Россия проведет новые кибератаки в Украине.

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Сергей Бережной
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