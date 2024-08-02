Белый дом: Никакого взаимодействия с Путиным во время большого обмена не было

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин напрямую не контактировал с американскими чиновниками во время крупного обмена, состоявшегося 1 августа. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

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"Непосредственно с Владимиром Путиным не было никаких контактов", – акцентировал Салливан, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время он отметил, что в течение этого процесса происходило широкое взаимодействие с российскими официальными лицами.