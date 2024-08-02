Белый дом: Никакого взаимодействия с Путиным во время большого обмена не было
Джейк Салливан (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин напрямую не контактировал с американскими чиновниками во время крупного обмена, состоявшегося 1 августа. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

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"Непосредственно с Владимиром Путиным не было никаких контактов", – акцентировал Салливан, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время он отметил, что в течение этого процесса происходило широкое взаимодействие с российскими официальными лицами.

  • 1 августа состоялся самый крупный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.
  • Американский президент Джо Байден и вице-премьер Камала Харрис встретили самолет с освобожденными гражданами США во время большого обмена с Россией.
  • Самолет приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, куда из Анкары были доставлены журналисты Эван Гершкович (газета Wall Street Journal) и Алсу Курмашова (редактор Радио Свобода), а также бывший морской пехотинец Пол Уилан.
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