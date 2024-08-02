Самолет с освобожденными гражданами США приземлился под Вашингтоном – фото, видео
Американский президент Джо Байден и вице-премьер Камала Харрис встретили самолет с освобожденными гражданами США во время большого обмена с Россией. Об этом стало известно из трансляции Белого дома.
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Самолет приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, куда из Анкары были доставлены журналисты Эван Гершкович (газета Wall Street Journal) и Алсу Курмашова (редактор Радио Свобода), а также бывший морской пехотинец Пол Вилан.
Первым из самолета вышел бывший морской пехотинец Пол Вилан, которого в России посадили по обвинению в шпионаже. Вилан и американские власти заявляют – ложные обвинения.
Следующим вышел журналист Гершкович, которого российские власти арестовали во время обычной командировки, а затем обвинили в шпионаже.
На видео видно, как он пожал руки Байдену и Харрис и впервые после полутора лет в тюрьме смог обнять маму и папу. Кроме них, журналиста встречали несколько коллег.
Последней вышла редактор Радио Свобода Алсу Курмашова – гражданка и России, и США.
Ее арестовали в Москве и осудили перед самым обменом за "фейки" о российской армии. После приветствия с Байденом и Харрис ее встретил муж и дочери.
1 августа состоялся самый большой со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.
- 15 июня 2020 года суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Вилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.
- Еще в 2022 году в Москве захотели, чтобы США в рамках обмена заключенными вместе с торговцем оружием Виктором Бутом выдали Красикова.
- В 2023 году Московский суд приговорил российского журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии за критику войны РФ против Украины.
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