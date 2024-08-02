Самолет с освобожденными гражданами США приземлился под Вашингтоном – фото, видео

Самолет приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, куда из Анкары были доставлены журналисты и бывший морской пехотинец

Президент США Байден и вице-президент Харрис приветствуют Пола Вилана (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Американский президент Джо Байден и вице-премьер Камала Харрис встретили самолет с освобожденными гражданами США во время большого обмена с Россией. Об этом стало известно из трансляции Белого дома.

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Самолет приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, куда из Анкары были доставлены журналисты Эван Гершкович (газета Wall Street Journal) и Алсу Курмашова (редактор Радио Свобода), а также бывший морской пехотинец Пол Вилан.

Фото: X-аккаунт Джо Байдена

Первым из самолета вышел бывший морской пехотинец Пол Вилан, которого в России посадили по обвинению в шпионаже. Вилан и американские власти заявляют – ложные обвинения.

Президент США Байден и вице-президент Харрис приветствуют Пола Вилана (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Следующим вышел журналист Гершкович, которого российские власти арестовали во время обычной командировки, а затем обвинили в шпионаже.

Российский сотрудник ФСБ ведет к самолету журналиста WSJ Эвана Гершковича во время обмена пленными (Фото: EPA/RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE HANDOUT)

На видео видно, как он пожал руки Байдену и Харрис и впервые после полутора лет в тюрьме смог обнять маму и папу. Кроме них, журналиста встречали несколько коллег.

Последней вышла редактор Радио Свобода Алсу Курмашова – гражданка и России, и США.

Ее арестовали в Москве и осудили перед самым обменом за "фейки" о российской армии. После приветствия с Байденом и Харрис ее встретил муж и дочери.

Семья Алсу Курмашовой (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

1 августа состоялся самый большой со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.

15 июня 2020 года суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Вилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.

Еще в 2022 году в Москве захотели, чтобы США в рамках обмена заключенными вместе с торговцем оружием Виктором Бутом выдали Красикова.

В 2023 году Московский суд приговорил российского журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии за критику войны РФ против Украины.

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