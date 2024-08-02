Літак зі звільненими громадянами США приземлився під Вашингтоном – фото, відео

Літак приземлився на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном, куди з Анкари були доставлені журналісти та колишній морський піхотинець

Президент США Байден та віцепрезидентка Гарріс вітають Пола Вілана (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Американський президент Джо Байден та віцепрем'єрка Камала Гарріс зустріли літак зі звільненими громадянами США під час великого обміну з Росією. Про це стало відомо із трансляції Білого дому.

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Літак приземлився на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном, куди з Анкари були доставлені журналісти Еван Гершкович (газета Wall Street Journal) та Алсу Курмашова (редакторка Радіо Свобода), а також колишній морський піхотинець Пол Вілан.

Фото: X-акаунт Джо Байдена

Першим із літака вийшов колишній морський піхотинець Пол Вілан, якого в Росії посадили за звинуваченням у шпигунстві. Вілан та американська влада заявляють – хибні звинувачення.

Президент США Байден та віцепрезидентка Гарріс вітають Пола Вілана (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Наступним вийшов журналіст Гершкович, якого російська влада заарештувала під час звичайного відрядження, а опісля звинуватила у шпигунстві.

Російський працівник ФСБ веде до літака журналіста WSJ Евана Гершковича під час обміну полоненими (Фото: EPA/RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE HANDOUT)

На відео видно, як він потиснув руки Байдену та Гарріс та вперше після півтора року у в'язниці зміг обійняти маму і тата. Окрім них, журналіста зустрічали кілька колег.

Останньою вийшла редакторка Радіо Свобода Алсу Курмашова – громадянка і Росії, і США.

Її заарештували в Москві та засудили перед самим обміном за "фейки" про російську армію. Після вітання із Байденом і Гарріс її зустрів чоловік та дочки.

Сім'я Алсу Курмашової (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

1 серпня відбувся найбільший з часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією та Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною та Великою Британією з іншого.

15 червня 2020 року суд у Москві засудив американського ексморпіха Пола Вілана до 16 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.

Ще у 2022 році у Москві захотіли, щоб США в межах обміну ув'язненими разом із торговцем зброєю Віктором Бутом видали Красикова.

У 2023 році Московський суд засудив російського журналіста та громадського діяча Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії за критику війни РФ проти України.

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