Білий дім: Жодної взаємодії з Путіним під час великого обміну не було
Російський диктатор Володимир Путін безпосередньо не контактував з американськими чиновниками під час великого обміну, який відбувся 1 серпня. Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
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"Безпосередньо з Володимиром Путіним не було жодних контактів", – акцентував Салліван, відповідаючи на питання журналістів.
Водночас він зазначив, що протягом цього процесу відбувалася широка взаємодія з російськими офіційними особами.
- 1 серпня відбувся найбільший з часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною й Великою Британією з іншого.
- Американський президент Джо Байден і віцепрем'єрка Камала Гарріс зустріли літак зі звільненими громадянами США під час великого обміну з Росією.
- Літак приземлився на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном, куди з Анкари були доставлені журналісти Еван Гершкович (газета Wall Street Journal) та Алсу Курмашова (редакторка Радіо Свобода), а також колишній морський піхотинець Пол Вілан.