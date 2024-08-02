Білий дім: Жодної взаємодії з Путіним під час великого обміну не було

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін безпосередньо не контактував з американськими чиновниками під час великого обміну, який відбувся 1 серпня. Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

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"Безпосередньо з Володимиром Путіним не було жодних контактів", – акцентував Салліван, відповідаючи на питання журналістів.

Водночас він зазначив, що протягом цього процесу відбувалася широка взаємодія з російськими офіційними особами.