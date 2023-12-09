Белый дом: Прекращение помощи Украине — подарок Путину. Это угроза войны НАТО и России

У Байдена подчеркнули, что возможное поражение Украины создает угрозу войны между НАТО и Россией

Джон Кирби (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

В Белом доме заявили, что прекращение поддержки Украины будет "большим подарком" диктатору Владимиру Путину. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби.

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По его словам, Путин рассчитывает на прекращение помощи Украине с самого начала большое войны.

"Не верил, что Запад сможет остаться единым. Он не верил, что НАТО сможет оставаться единым. Он не верил, что США смогут выстоять", — сказал Кирби.

Он отметил, что нужно помнить о национальной безопасности США и "увидеть Путина таким, какой он есть".

"Победа в этой войне во многом отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам всех наших союзников в Европе. Если он получит Украину, он встанет прямо на порог НАТО. И если вы считаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, то подумайте о том, насколько высокой она будет, если нам придется начать действовать по нашим обязательствам по пятой статье", — сказал чиновник.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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