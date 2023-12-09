Білий дім: Припинення допомоги Україні – подарунок Путіну. Це загроза війни НАТО та Росії

У Байдена наголосили, що можлива поразка України створює загрозу війни між НАТО та Росією

Джон Кірбі (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

У Білому домі заявили, що припинення підтримки України буде "великим подарунком" диктатору Володимиру Путіну. Про це сьогодні на брифінгу повідомив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі.

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За його словами, Путін розраховує на припинення допомоги Україні від початку великої війни.

"Не вірив, що Захід зможе залишитись єдиним. Він не вірив, що НАТО зможе залишатися єдиним. Він не вірив, що США зможуть вистояти", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що потрібно пам'ятати про національну безпеку США і "побачити Путіна таким, яким він є".

"Перемога у цій війні багато в чому відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам усіх наших союзників у Європі. Якщо він отримає Україну, він стане прямо на поріг НАТО. І якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України зараз висока, то подумайте про те, наскільки високою вона буде, якщо нам доведеться почати діяти за нашими зобов'язаннями за п'ятою статтею", – сказав чиновник.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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