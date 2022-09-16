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Белый Дом: Сообщения о массовом захоронении в Изюме ужасают

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 22:27
Белый Дом: Сообщения о массовом захоронении в Изюме ужасают - Фото
Эксгумация тел жертв российских оккупантов в Изюме (Фото: ФБ Зеленского)

Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме "ужасают" и "возмущают", заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

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Кирби считает, что поступающая от официальных лиц Украины информация о более чем 400 могилах в Изюме "соответствует порочности и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну против Украины и украинского народа".

Соединенные Штаты продолжат "активно поддерживать усилия по документированию военных преступлений и зверств, совершенных российскими войсками в Украине, а также содействовать национальным и международным усилиям по выявлению и привлечению россиян к ответственности", – сказал Кирби.

Сегодня президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу вблизи Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

  • 15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил.
  • Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".
Сергій Бережний
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