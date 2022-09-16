Белый Дом: Сообщения о массовом захоронении в Изюме ужасают

Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме "ужасают" и "возмущают", заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

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Кирби считает, что поступающая от официальных лиц Украины информация о более чем 400 могилах в Изюме "соответствует порочности и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну против Украины и украинского народа".

Соединенные Штаты продолжат "активно поддерживать усилия по документированию военных преступлений и зверств, совершенных российскими войсками в Украине, а также содействовать национальным и международным усилиям по выявлению и привлечению россиян к ответственности", – сказал Кирби.

Сегодня президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу вблизи Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

Сергій Бережний

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