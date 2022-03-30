Бербок: Германия знала об опасности энергозависимости от России, но проигнорировала это

Министр иностранных дел Анналена Бербок признала, что немецкие политики знали об опасностях усиления энергетической зависимости от России после оккупации Крыма в 2014 году, но проигнорировали это, за что теперь приходится "жестко расплачиваться". Об этом она сказала во время выступления на Берлинской конференции 29 марта, передает Politico.

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"На самом деле мы, европейцы, самое позднее с 2014 года знали, что мы должны стать полностью независимыми от российского импорта ископаемого топлива, и была принята стратегия по диверсификации нашего импорта энергоносителей… Однако мы с этим не справились, и сейчас происходит расплата самым жестоким образом", – сказала Бербок.

Также в ходе конференции министр экономики и климата Роберт Хабек резко раскритиковал прошлые решения Берлина.

"Энергетическая политика – это всегда политика силы, всегда политика интересов, поэтому всегда политика безопасности. И если вы оглянетесь назад, вы почти не сможете понять, как мы могли быть настолько слепы, чтобы не заметить этого", – сказал он.

Хабек добавил, что Германии нужно признать, что она действовала неправильно в прошлом.

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Оксана Житнюк

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