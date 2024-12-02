Бербок предупреждает Китай: Поддержка России угрожает отношениям с ЕС

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила Пекин, что любая помощь Москве будет иметь последствия для отношений между Европейским Союзом и Китаем. Ее цитирует Deutsche Welle.

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Во время встречи с китайским коллегой Ван I в Пекине Бербок выразила обеспокоенность по поводу возможных поставок китайских беспилотников или их компонентов, которые могут использоваться Россией.

По ее словам, это нарушает безопасность Европы и повлияет на отношения между Китаем и ЕС.

"Беспилотники с китайских заводов и северокорейские войска, нападающие на мир в центре Европы, нарушают наши основные интересы европейской безопасности", – подчеркнула Бербок.