Бербок попереджає Китай: Підтримка Росії загрожує відносинам з ЄС
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила Пекін, що будь-яка допомога Москві матиме наслідки для відносин між Європейським Союзом та Китаєм. Її цитує Deutsche Welle.
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Під час зустрічі з китайським колегою Ван Ї у Пекіні Бербок висловила занепокоєння щодо можливих постачань китайських безпілотників або їхніх компонентів, які можуть використовуватися Росією.
За її словами, це порушує безпеку Європи та вплине на відносини між Китаєм і ЄС.
"Безпілотники з китайських заводів і північнокорейські війська, які нападають на мир у центрі Європи, порушують наші основні інтереси європейської безпеки", – наголосила Бербок.
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