Беспилотники ударили по нефтебазе в пензе: видео пожара

В Пензе полыхает нефтебаза. Губернатор Пензенской области и Минобороны РФ выдали разные версии о якобы сбитых БпЛА

Пенза (Иллюстративное фото: российский ресурс)

В ночь на 23 января беспилотники атаковали Пензу, в результате чего произошло загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он заявил, что около 04:00 (03:00 по Киеву) было зафксировано возгорание на нефтебазе, на месте работают пожарные.

Традиционно для российских властей он объясняет возгорание "обломками" – якобы российская противовоздушная оборона поразила четыре безпыилотника, но "обломки" одного из них упали на территорию нефтебазы.

В Пензенской области вводили план "Ковер", но утром временный запрет на использование воздушного пространства был снят.

В сводке Минобороны РФ четыре якобы сбитых над Пензой БпЛА не упоминаются – военные страны-агрессора насчитали только один. Всего над РФ за ночь якобы сбили или перехватили 12 дронов.