Беспилотники ударили по нефтебазе в пензе: видео пожара
В ночь на 23 января беспилотники атаковали Пензу, в результате чего произошло загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он заявил, что около 04:00 (03:00 по Киеву) было зафксировано возгорание на нефтебазе, на месте работают пожарные.

Традиционно для российских властей он объясняет возгорание "обломками" – якобы российская противовоздушная оборона поразила четыре безпыилотника, но "обломки" одного из них упали на территорию нефтебазы.

В Пензенской области вводили план "Ковер", но утром временный запрет на использование воздушного пространства был снят.

В сводке Минобороны РФ четыре якобы сбитых над Пензой БпЛА не упоминаются – военные страны-агрессора насчитали только один. Всего над РФ за ночь якобы сбили или перехватили 12 дронов.

  • В ночь на 22 января Украина атаковала нефтяной терминал в Краснодарском крае России и объекты противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях.
  • По предварительной оценке, ориентировочные убытки россиян в результате атаки на нефтяной терминал составили около $50 млн.
