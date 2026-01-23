Беспилотники ударили по нефтебазе в пензе: видео пожара
В ночь на 23 января беспилотники атаковали Пензу, в результате чего произошло загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Он заявил, что около 04:00 (03:00 по Киеву) было зафксировано возгорание на нефтебазе, на месте работают пожарные.
Традиционно для российских властей он объясняет возгорание "обломками" – якобы российская противовоздушная оборона поразила четыре безпыилотника, но "обломки" одного из них упали на территорию нефтебазы.
В Пензенской области вводили план "Ковер", но утром временный запрет на использование воздушного пространства был снят.
В сводке Минобороны РФ четыре якобы сбитых над Пензой БпЛА не упоминаются – военные страны-агрессора насчитали только один. Всего над РФ за ночь якобы сбили или перехватили 12 дронов.
