Безпілотники вдарили по нафтобазі в Пензі: відео пожежі

У Пензі палає нафтобаза. Губернатор Пензенської області та Міноборони РФ видали різні версії про нібито збиті БпЛА

Пенза (Ілюстративне фото: російський ресурс)

У ніч на 23 січня безпілотники атакували Пензу, внаслідок чого загорілася нафтобаза. Про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Він заявив, що близько 04:00 (03:00 за Києвом) було зафіксовано загоряння на нафтобазі, на місці працюють пожежники.

Традиційно для російської влади він пояснює загоряння "уламками" – нібито російська протиповітряна оборона вразила чотири безпілотники, але "уламки" одного з них впали на територію нафтобази.

У Пензенській області запровадили план "Килим", але вранці тимчасову заборону на використання повітряного простору було знято.

У зведенні Міноборони РФ чотири нібито збиті над Пензою БпЛА не згадуються – військові країни-агресора нарахували тільки один. Загалом над РФ за ніч нібито збили або перехопили 12 дронів.