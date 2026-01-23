Безпілотники вдарили по нафтобазі в Пензі: відео пожежі
Пенза (Ілюстративне фото: російський ресурс)

У ніч на 23 січня безпілотники атакували Пензу, внаслідок чого загорілася нафтобаза. Про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Він заявив, що близько 04:00 (03:00 за Києвом) було зафіксовано загоряння на нафтобазі, на місці працюють пожежники.

Традиційно для російської влади він пояснює загоряння "уламками" – нібито російська протиповітряна оборона вразила чотири безпілотники, але "уламки" одного з них впали на територію нафтобази.

У Пензенській області запровадили план "Килим", але вранці тимчасову заборону на використання повітряного простору було знято.

У зведенні Міноборони РФ чотири нібито збиті над Пензою БпЛА не згадуються – військові країни-агресора нарахували тільки один. Загалом над РФ за ніч нібито збили або перехопили 12 дронів.

  • У ніч на 22 січня Україна атакувала нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії та об'єкти протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях.
  • За попередньою оцінкою, орієнтовні збитки росіян унаслідок атаки на нафтовий термінал становили близько $50 млн.
