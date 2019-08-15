Бессмертный: Кучма готовил меня возглавить делегацию в Минске

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший переговорщик Роман Бессмертный заявил, что его отношения с главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой можно охарактеризовать как "абсолютно равные". Об этом он сказал в интервью Главкому.

Отвечая на вопрос, общался ли он с Кучмой после своего увольнения, Бессмертный сказал: "Мы общались за несколько минут до того, как в СМИ появилась эта информация. Думаю, что встретимся в ближайшие дни и узнаю его мнение".

При этом Бессмертный уточнил, что у него с Кучмой - "абсолютно равные отношения".

"Он прекрасно знает: когда есть проблемы, я скажу прямо. Он также прекрасно знает: когда возникнет опасная ситуация, я буду защищать украинскую позицию, защищать нашу позицию в минском процессе. То есть отношения сейчас равные, хотя различные истории в этих отношениях были. У нас есть взаимоуважение", - подчеркнул Бессмертный.

Говоря о том, допускает ли он ситуацию, что Кучма мог попросить о его увольнении из-за возможной профессиональной ревности, Бессмертный ответил: "Не исключаю никакого варианта. Хотя некоторые факты свидетельствуют о том, что Леонид Данилович готовил меня к тому, чтобы я возглавил делегацию в Минске. По крайней мере, такой разговор с ним у меня был".

"Я на многие темы общался с Леонидом Даниловичем. Еще раз повторюсь, у нас разные отношения были, и они были абсолютно откровенными", - добавил Бессмертный.