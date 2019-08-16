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Бессмертный: Между ОП и СНБО есть, мягко говоря, дискуссии

Бессмертный: Между ОП и СНБО есть, мягко говоря, дискуссии - Фото
Роман Бессмертный (Фото: скриншот 24 канал/YouTube)
16.08.2019, 21:25

По словам политика, суть этой дискуссии не в системных институциональных вещах, а в личностях

Уволенный представитель Украины в политической подгруппе в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил о наличии споров между Офисом президента и аппаратом Совета нацбезопасности и обороны. Об этом Бессмертный заявил в эфире Радио НВ.

"Между Офисом и аппаратом [СНБО] есть, мягко говоря, дискуссия. И суть этой дискуссии не в системных институциональных вещах, а в личностях", - сказал он. 

Бессмертный отметил, что в Украине в вопросах безопасности и внешней политики существует только один координационный орган - это аппарат СНБО и сам СНБО. На Офис президента и соответствующего советника президента возложены задачи общей координации и информационное обслуживание, а аналитические и деловые -  на аппарат СНБО.

"Уровень деловых отношений между этими двумя структурами, скажем мягко, оставляет желать лучшего. Я ощутил это в разговоре и с господином Александром Данилюком и с господином Андреем Богданом", - отметил Бессмертный.

  • 13 августа 2019 года президент уволил Бессмертного.
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский отстранил Бессмертного потому, что Кучма и команда президента формируют "наиболее эффективную команду" для переговоров в Минске. 

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