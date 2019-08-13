Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бессмертный считает незаконным указ Зеленского о гражданстве

Бессмертный считает незаконным указ Зеленского о гражданстве - Фото
Роман Бессмертный (фото - пресс-служба)
13.08.2019, 19:00

Президент не имеет права устанавливать порядок предоставления или лишения украинского гражданства, отметил политик

Бывший представитель Украины в минской переговорной группе Роман Бессмертный считает, что указ президента Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства незаконный и неконституционный. Об этом он сказал в эфире Канала 24.

Бессмертный, по его словам, является одним из авторов действующего закона о гражданстве. И он самый либеральный в мире, утверждает политик.

"Нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконный и неконституционный. Президент не имеет права устанавливать порядок предоставления или лишения украинского гражданства. Он может выдать только акт о предоставлении или лишении гражданства", - сказал Бессмертный.

"Вместо того, чтобы человеку, который понимает украинский язык и на нем общается, выдать указ и предоставить гражданство, выходит для меня непонятный документ, который непонятно как влияет на порядок предоставления гражданства, зато создает правовые коллизии", - добавил политик.

По словам Бессмертного, сейчас есть возможность дать украинское гражданство тем, кто воевал в Донбассе, через комиссию при президенте.

Сегодня Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для иностранцев, которые защищали территориальную целостность нашей страны, и для граждан РФ, преследуемых в России по политическим мотивам. 

Президент также уволил Бессмертного с должности представителя Украины в трехсторонней контактной группе.

Напишите нам
Владимир Зеленский гражданство роман бессмертный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 