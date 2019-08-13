Бессмертный считает незаконным указ Зеленского о гражданстве

Роман Бессмертный (фото - пресс-служба)

Бывший представитель Украины в минской переговорной группе Роман Бессмертный считает, что указ президента Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства незаконный и неконституционный. Об этом он сказал в эфире Канала 24.

Бессмертный, по его словам, является одним из авторов действующего закона о гражданстве. И он самый либеральный в мире, утверждает политик.

"Нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконный и неконституционный. Президент не имеет права устанавливать порядок предоставления или лишения украинского гражданства. Он может выдать только акт о предоставлении или лишении гражданства", - сказал Бессмертный.

"Вместо того, чтобы человеку, который понимает украинский язык и на нем общается, выдать указ и предоставить гражданство, выходит для меня непонятный документ, который непонятно как влияет на порядок предоставления гражданства, зато создает правовые коллизии", - добавил политик.

По словам Бессмертного, сейчас есть возможность дать украинское гражданство тем, кто воевал в Донбассе, через комиссию при президенте.

Сегодня Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для иностранцев, которые защищали территориальную целостность нашей страны, и для граждан РФ, преследуемых в России по политическим мотивам.

Президент также уволил Бессмертного с должности представителя Украины в трехсторонней контактной группе.