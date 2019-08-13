Бессмертный упрекнул Зеленского: Я узнал об увольнении из СМИ

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный написал в Facebook, что узнал о своем увольнении с должности из СМИ.

Более того, по словам Бессмертного, о назначении на этот пост он тоже узнал из средств массовой информации.

Политик пообещал дать развернутый комментарий о том, что он думает о "стиле работы Офиса президента".

Бессмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске. Он вел переговоры об условиях выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Бессмертного.

7 августа Зеленский в ответ на убийство четверых морпехов позвонил президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что нужно срочно встретиться с лидерами нормандской четверки, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".

После этого Бессмертный заявил , что реакция Украины должна была быть другой. Он сказал, что Украине нужно было прекращать работу в минской контактной группе до тех пор, пока не будет новой встречи лидеров нормандского формата.

Бессмертного представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы. 9 июля 2019 года Зеленский назначил представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы.

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