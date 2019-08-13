Бессмертный упрекнул Зеленского: Я узнал об увольнении из СМИ

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный написал в Facebook, что узнал о своем увольнении с должности из СМИ.
Более того, по словам Бессмертного, о назначении на этот пост он тоже узнал из средств массовой информации.
Политик пообещал дать развернутый комментарий о том, что он думает о "стиле работы Офиса президента".
Бессмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске. Он вел переговоры об условиях выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию.
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