"Без комментариев". Генштаб показал фото брошенных российских позиций
15.09.2022, 20:32
Фoто - Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ показал фото брошенных позиций российских оккупантов.
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Снимки брошенных российских позиций в Генштабе лаконично подписали: "Без комментариев...".
На фото – древний проводной телефон с надписью "Шойгу", снаряды, "защищенные" ковром, туалет, "оборудованный" с помощью ящиков от боеприпасов, и грязные матрасы.
В Генштабе не уточнили, на каком направлении были обнаружены такие позиции оккупационных войск.
- Вчера в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ВСУ в ходе контрнаступления несут вдесятеро меньшие потери, чем армия РФ, несмотря на законы войны.
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