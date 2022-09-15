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"Без комментариев". Генштаб показал фото брошенных российских позиций

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 20:32
Фoто - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ показал фото брошенных позиций российских оккупантов.

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Снимки брошенных российских позиций в Генштабе лаконично подписали: "Без комментариев...".

На фото – древний проводной телефон с надписью "Шойгу", снаряды, "защищенные" ковром, туалет, "оборудованный" с помощью ящиков от боеприпасов, и грязные матрасы.

В Генштабе не уточнили, на каком направлении были обнаружены такие позиции оккупационных войск.

"Без комментариев". Генштаб показал фото брошенных российских позиций

"Без комментариев". Генштаб показал фото брошенных российских позиций

"Без комментариев". Генштаб показал фото брошенных российских позиций
  • Вчера в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.
  • По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ВСУ в ходе контрнаступления несут вдесятеро меньшие потери, чем армия РФ, несмотря на законы войны.

Читайте также: ВСУ о боях в Изюме: Россияне бежали, как мыши, бросали технику и добивали своих – видео

Оксана Житнюк
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война позиции армия рф генштаб
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