"Без комментариев". Генштаб показал фото брошенных российских позиций

Генштаб ВСУ показал фото брошенных позиций российских оккупантов.

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Снимки брошенных российских позиций в Генштабе лаконично подписали: "Без комментариев...".

На фото – древний проводной телефон с надписью "Шойгу", снаряды, "защищенные" ковром, туалет, "оборудованный" с помощью ящиков от боеприпасов, и грязные матрасы.

В Генштабе не уточнили, на каком направлении были обнаружены такие позиции оккупационных войск.

Вчера в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ВСУ в ходе контрнаступления несут вдесятеро меньшие потери, чем армия РФ, несмотря на законы войны.

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Оксана Житнюк

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