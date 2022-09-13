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ВСУ о боях в Изюме: Россияне бежали, как мыши, бросали технику и добивали своих – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 16:58
Видео: ДШВ
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Где-то за Изюмом. В сети появилось видео от ССО, как россияне "своих не бросают"
Где-то за Изюмом. В сети появилось видео от ССО, как россияне "своих не бросают"

Украинские военнослужащие рассказали о контрнаступлении ВСУ в Изюме Харьковской области. Командование Десантно-штурмовых войск показало видео с историями бойцов о том, как россияне бежали от украинской армии.

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"Был крайний бой, два часа был зажат в "коридоре" со своим отделением. Но через два часа мы их сделали", – рассказал десантник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

По словам бойцов ДШВ, когда началось контрнаступление ВСУ, оккупанты "бежали, как мыши", бросали технику, добивали своих раненых и разбегались по лесам.

Сейчас десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм к мирной жизни, сообщают в командовании.

  • Сегодня в Минобороны сообщили, что контрнаступление на Харьковском направлении продолжается, в области освобождено уже более 300 населенных пунктов.
  • В Минобороны РФ массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ назвали "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".
  • 10 сентября в Изюме подняли флаг Украины, сейчас там продолжаются зачистки. По словам местного депутата Максима Стрельникова, в результате оккупации разрушено более 80% инфраструктуры города, погибли около 1000 местных.

Читайте также: Где-то за Изюмом. В сети появилось видео от ССО, как россияне "своих не бросают"

Оксана Житнюк
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ДШВ война харьковская область изюм контрнаступление
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