"Без королей". Американцы протестуют против Трампа в его день рождения.

Самые большие скоординированные протесты с начала второй администрации действующего президента США

Протест в Вашингтоне (Фото: WILL OLIVER / EPA)

В день рождения Дональда Трампа и День национального флага, по случаю которого в Вашингтоне проводится военный парад, по всем Штатам запланировано более 2000 протестов против президента США. Об этом сообщает издание Politico.

В больших и маленьких городах по всем США запланировано более 2000 протестов, в которых примут участие миллионы американцев, и, как ожидается, превзойдут по масштабу президентский парад, отмечает издание.

Демонстрации, организованные широким спектром прогрессивных организаций, получили название "Без королей" и преследуют цель продемонстрировать сопротивление американцев администрации Трампа.

Медиа называет это самыми крупными скоординированными протестами с начала второй администрации Трампа.

Агентство EPA публикует фото с протеста в Вашингтоне:

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

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Военный парад Трампа и общенациональный контрпротест проходят во время повышенной политической напряженности по всей стране.

С 6 июня во втором по населению городе США Лос-Анджелесе, продолжаются масштабные протесты и стычки с правоохранителями из-за жестоких рейдов и депортации нелегальных мигрантов, годами живущих в стране. Трамп ввел в город Национальную гвардию, против него выступил губернатор Калифорнии и городской голова Лос-Анджелеса (подробнее о ситуации здесь).

14 июня в Миннесоте убили бывшую спикер Палаты представителей штата, одного из лидеров демократов в местном законодательном органе и ее мужа. Губернатор заявил, что это преступление было политически мотивированным. Также ранен сенатор штата и его жена.