"Без королів". Американці протестують проти Трампа у його день народження – фото

Протест у Вашингтоні (Фото: WILL OLIVER / EPA)

У день народження Дональда Трампа та День національного прапору, з нагоди якого у Вашингтоні проводиться військовий парад, по всіх Штатах заплановано понад 2000 протестів проти президента США. Про це повідомляє видання Politico.

У великих та маленьких містах по всіх США заплановано понад 2000 протестів, в яких візьмуть участь мільйони американців, і котрі, як очікується перевершать за масштабом президентський парад, зазначає видання.

Демонстрації, організовані широким спектром прогресивних організацій, отримали назву "Без королів" і мають на меті продемонструвати опір американців адміністрації Трампа.

Медіа називає це найбільшими скоординованими протестами з початку другої адміністрації Трампа.

Агенція EPA публікує фото з протесту у Вашингтоні:

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

Фото: WILL OLIVER / EPA

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Військовий парад Трампа і загальнонаціональний контрпротест відбуваються в час підвищеної політичної напруженості по всій країні.

З 6 червня у другому за населенням місті США Лос-Анджелесі, тривають масштабні протести й сутички з правоохоронцями через жорстокі рейди і депортації нелегальних мігрантів, які роками живуть у країні. Трамп ввів до міста Національну гвардію, проти нього виступив губернатор Каліфорнії та міська голова Лос-Анджелесу (детальніше про ситуацію тут).

14 червня у Міннесоті вбили колишню спікерку Палати представників штату, одного з лідерів демократів у місцевому законодавчому органі та її чоловіка. Губернатор заявив, що цей злочин був політично вмотивованим. Також поранено сенатора штату та його дружину.