Новая система EES пока работает не на всех пунктах пропуска с Украиной, проблем нет – ГПСУ

Пограничники не фиксируют каких-либо осложнений по движению граждан в пунктах, где уже заработала Entry/Exit System, рассказал LIGA.net Демченко

Иллюстративное фото: Depositphotos

Новая цифровая Система въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) пока работает не на всех пунктах пропуска между государствами-членами Европейского Союза и Украиной, в то же время проблем с пересечением границы из-за ее внедрения пока не возникало. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас EES не охватывает сразу все пункты пересечения границы – пока речь идет о небольшой их части

"А в дальнейшем оно должно осуществляться дальше, и распространяться на другие пункты пропуска", – пояснил Демченко.

Однако даже напротив тех пунктов, где уже ввели EES, украинские пограничники не фиксируют каких-либо осложнений по движению граждан, подчеркнул спикер.

В частности, речь идет о пунктах пропуска "Медика" на границе с Польшей и "Лужанка" с Венгрией.

Поэтапное внедрение EES запланировано с 12 октября на границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны, в том числе и тех, которые граничат с Украиной, отмечали в ГПСУ ранее.

В частности, речь идет о внедрении EES на государственной границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Деятельность новой системы будет касаться всех граждан третьих стран (в том числе и Украины), которые въезжают в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

СПРАВКА В Шенгенскую зону входит 29 государств: 25 стран ЕС (все, кроме Ирландии и Кипра) и четыре ассоциированные страны вне ЕС: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. В Шенгенскую зону входит 29 государств: 25 стран ЕС (все, кроме Ирландии и Кипра) и четыре ассоциированные страны вне ЕС: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

EES – это автоматизированная централизованная база данных для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в загранпаспортах.

"Во время первого въезда в Шенгенскую зону, после запуска EES, лицо будет проходить расширенную регистрацию, которая будет включать сбор биометрических данных: изображение лица и четыре отпечатка пальцев. При последующих пересечениях границы процесс будет упрощен и ускорен, поскольку биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией. Система автоматически будет фиксировать дату, время и место въезда или выезда", – пояснили в ГПСУ.

Европейская комиссия объявила о поэтапном запуске EES с 12 октября – и ожидается, что пограничные ведомства будут постепенно вводить систему в течение шестимесячного переходного периода.

"Заметим, что производство EES имеет целью ускорение пограничного контроля, повышение уровня безопасности, точный учет сроков пребывания граждан в странах ЕС, противодействие незаконной миграции и т.д.", – добавили в пограничном ведомстве.

ГПСУ призвала украинских граждан, которые планируют поездки в Евросоюз, учесть изменения, связанные с новой системой. Также в ведомстве отметили, что взаимодействуют с коллегами из сопредельных стран и готовы к возможным незначительным изменениям в пограничном движении.