Нова система EES поки працює не на всіх пунктах пропуску з Україною, наразі проблем немає – ДПСУ
Нова цифрова Система в'їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES) поки що працює не на всіх пунктах пропуску між державами-членами Європейського Союзу та Україною, водночас проблем з перетином кордону через її впровадження наразі не виникало. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
За його словами, зараз EES не охоплює одразу всі пункти перетину кордону – поки що йдеться про невелику їх частину
"А в подальшому воно має проваджуватися далі і поширюватися на інші пункти пропуску", – пояснив Демченко.
Однак навіть навпроти тих пунктів, де уже ввели EES, українські прикордонники не фіксують якихось ускладнень щодо руху громадян, наголосив речник.
Зокрема, йдеться про пункти пропуску "Медика" на кордоні з Польщею та "Лужанка" з Угорщиною.
Поетапне впровадження EES заплановане з 12 жовтня на кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони, зокрема й тих, що межують з Україною, зазначали у ДПСУ раніше.
Зокрема, йдеться про впровадження EES на державному кордоні України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Діяльність нової системи стосуватиметься усіх громадян третіх країн (зокрема й України), які в'їжджають до Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів впродовж 180-денного періоду).
EES – це автоматизована централізована база даних для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у закордонних паспортах.
"Під час першого в’їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців. Під час наступних перетинів кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду або виїзду", – пояснили в ДПСУ.
Європейська комісія оголосила про поетапний запуск EES з 12 жовтня – й очікується, що прикордонні відомства поступово вводитимуть систему впродовж шестимісячного перехідного періоду.
"Зауважимо, що впровадження EES має на меті прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидію незаконній міграції тощо", – додали в прикордонному відомстві.
ДПСУ закликала українських громадян, які планують поїздки до Євросоюзу, врахувати зміни, пов'язані з новою системою. Також у відомстві зазначили, що взаємодіють з колегами із суміжних країн і готові до можливих незначних змін у прикордонному русі.
- 10 жовтня стало відомо, що Польща запустить нову систему EES насамперед у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
