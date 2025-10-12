Нова система EES поки працює не на всіх пунктах пропуску з Україною, наразі проблем немає – ДПСУ

Українські прикордонники не фіксують якихось ускладнень щодо руху громадян у пунктах, де вже запрацювала нова Entry/Exit System, розповів LIGA.net Демченко

Нова цифрова Система в'їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES) поки що працює не на всіх пунктах пропуску між державами-членами Європейського Союзу та Україною, водночас проблем з перетином кордону через її впровадження наразі не виникало. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, зараз EES не охоплює одразу всі пункти перетину кордону – поки що йдеться про невелику їх частину

"А в подальшому воно має проваджуватися далі і поширюватися на інші пункти пропуску", – пояснив Демченко.

Однак навіть навпроти тих пунктів, де уже ввели EES, українські прикордонники не фіксують якихось ускладнень щодо руху громадян, наголосив речник.

Зокрема, йдеться про пункти пропуску "Медика" на кордоні з Польщею та "Лужанка" з Угорщиною.

Поетапне впровадження EES заплановане з 12 жовтня на кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони, зокрема й тих, що межують з Україною, зазначали у ДПСУ раніше.

Зокрема, йдеться про впровадження EES на державному кордоні України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Діяльність нової системи стосуватиметься усіх громадян третіх країн (зокрема й України), які в'їжджають до Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів впродовж 180-денного періоду).

ДОВІДКА До Шенгенської зони входить 29 держав: 25 країн ЄС (всі, крім Ірландії та Кіпру) та чотири асоційовані країни поза блоком: Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

EES – це автоматизована централізована база даних для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у закордонних паспортах.

"Під час першого в’їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців. Під час наступних перетинів кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду або виїзду", – пояснили в ДПСУ.

Європейська комісія оголосила про поетапний запуск EES з 12 жовтня – й очікується, що прикордонні відомства поступово вводитимуть систему впродовж шестимісячного перехідного періоду.

"Зауважимо, що впровадження EES має на меті прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидію незаконній міграції тощо", – додали в прикордонному відомстві.

ДПСУ закликала українських громадян, які планують поїздки до Євросоюзу, врахувати зміни, пов'язані з новою системою. Також у відомстві зазначили, що взаємодіють з колегами із суміжних країн і готові до можливих незначних змін у прикордонному русі.