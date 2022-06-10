Без связи и с низкокачественной продукцией РФ: мэр Херсона о выживании города в оккупации

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал о том, как город выживает под временной оккупацией РФ. По его словам, интернет почти недоступен, зеленых коридоров нет с первого дня полномасштабного вторжения, а в продаже сейчас представлено много российской продукции низкого качества.

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Колыхаев сообщил, что в Херсоне уже больше недели нет никакой украинской мобильной связи, нет интернета от украинских провайдеров. Он отметил, что херсонские фирмы, которым удалось остаться на плаву, подключены уже к крымскому интернету, который блокирует украинские сайты, Facebook и другие соцсети.

"То есть если мы раньше украинские новости смотрели в интернете, то сегодня и эта возможность исчезла для массового зрителя. Небольшой процент пользователей заходит на украинские сайты через VPN, но основная масса херсонцев остается без связи", – сообщил Колыхаев.

По словам мэра, сейчас в городе есть очень много продукции российского производства, но люди жалуются на ее низкое качество.

"Многие вынуждены стоять в очередях на получение российской гуманитарки и социальной помощи, потому что украинская поддержка для нас пока недоступна. Содержимое телефонов постоянно нужно контролировать, потому как если на блокпостах обнаружат "неугодный" украинский контент, будет много вопросов и неприятностей", – сообщил мэр.

По его словам, в городе ежедневно слышны взрывы - в расположенных в черте города домах могут дрожать окна и двери, а в пригородах взрывной волной и вовсе выносит стекла.



Он также рассказал, что на улицах города много российской военной техники и машин с маркировкой Z, "поэтому сказать, что мы в Херсоне чувствуем себя безопасно – будет неправдой". Безопасных зеленых коридоров на въезд и выезд нет с первого дня войны.

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.

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Оксана Житнюк

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