Безуглую не смогли исключить из оборонного комитета: сорван кворум

Марьяна Безуглая (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады не смог проголосовать за исключение нардепа Марьяны Безуглой из состава оборонного комитета из-за срыва кворума. Об этом сообщил первый заместитель главы регламентского комитета, нардеп от Батькивщины Сергей Евтушок.

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Он заявил, что при рассмотрении вопроса об исключении Безуглой из комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители Слуги народа, кроме главы комитета Сергея Кальченко, "демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум".

Член оборонного комитета, нардеп от Европейской солидарности Ирина Фриз заявила что сорвали рассмотрение вопроса нардепы Людмила Марченко (СН), Михаил Папиев (бывшая ОПЗЖ, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир"), Артем Культенко (СН), Оксана Гринчук (СН).

Следовательно, пока что Безугла остается членом оборонного комитета.

Скриншот из Facebook Евтушка