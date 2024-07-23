Безуглу не змогли виключити з оборонного комітету: зірвано кворум

Мар’яна Безугла (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради не зміг проголосувати за виключення нардепки Мар’яни Безуглої зі складу оборонного комітету через зрив кворуму. Про це повідомив перший заступник голови регламентського комітету, нардеп від Батьківщини Сергій Євтушок.

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Він заявив, що під час розгляду питання про виключення Безуглої з комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки представники Слуги народу, окрім голови комітету Сергія Кальченка, "демонстративно залишили засідання, чим зірвали кворум".

Членкиня оборонного комітету, нардепка від Європейської солідарності Ірина Фриз заявила, що зірвали розгляд питання нардепи Людмила Марченко (СН), Михайло Папієв (колишня ОПЗЖ, депутатська група "Платформа за життя та мир"), Артем Культенко (СН), Оксана Гринчук (СН).

Відтак, поки що Безугла залишається членом оборонного комітету.

Скриншот із Facebook Євтушка