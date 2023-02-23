Безуспешные попытки РФ наступать и уничтоженный "важный объект" россиян – сводка Генштаба

Россияне продолжают атаковать украинские позиции в районе Бахмута, безуспешно пытались наступать на других направлениях на востоке и несут потери. В течение суток украинские военнослужащие уничтожили разведывательные беспилотники РФ и "важный объект" оккупантов, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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РФ сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По данным Генштаба, изменений в составе и положении российских группировок войск не отмечается.

Для уточнения положения украинских подразделений и коррекции огня артиллерии армия РФ активно ведет воздушную разведку и в результате теряет технику – ВСУ уничтожили российские беспилотники "Мерлин" и "Зала".

На Купянском и Лиманском направлениях РФ провела несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки.

На Бахмутском направлении РФ продолжает атаковать позиции ВСУ вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне вели наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки – безуспешно.

В Генштабе сообщают, что россияне продолжают нести потери. Во временно оккупированный Донецк в ночь с 21 на 22 февраля в травматологический центр прибыло шесть "скорых" с ранеными оккупантами.

В течение суток украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы и один "другой важный объект врага", сообщает Генштаб.

По данным украинских военных, на границе с Черниговской областью замечены колонны российских оккупантов без опознавательных знаков – противник может готовить провокации к годовщине начала полномасштабного вторжения.

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Оксана Житнюк

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