UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Безуспешные попытки РФ наступать и уничтоженный "важный объект" россиян – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 19:28
Безуспешные попытки РФ наступать и уничтоженный
Российские оккупанты (фото: EPA)

Россияне продолжают атаковать украинские позиции в районе Бахмута, безуспешно пытались наступать на других направлениях на востоке и несут потери. В течение суток украинские военнослужащие уничтожили разведывательные беспилотники РФ и "важный объект" оккупантов, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

РФ сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По данным Генштаба, изменений в составе и положении российских группировок войск не отмечается.

Для уточнения положения украинских подразделений и коррекции огня артиллерии армия РФ активно ведет воздушную разведку и в результате теряет технику – ВСУ уничтожили российские беспилотники "Мерлин" и "Зала".

На Купянском и Лиманском направлениях РФ провела несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки.

На Бахмутском направлении РФ продолжает атаковать позиции ВСУ вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне вели наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки – безуспешно.

В Генштабе сообщают, что россияне продолжают нести потери. Во временно оккупированный Донецк в ночь с 21 на 22 февраля в травматологический центр прибыло шесть "скорых" с ранеными оккупантами.

В течение суток украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы и один "другой важный объект врага", сообщает Генштаб.

Смотрите также: Начинали с пропаганды о "мощных" Т-90, но в них и сгорели: видео уничтожения танков РФ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс потери генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 