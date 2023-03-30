"Бич войны вернулся в Европу": король Чарльз поблагодарил Германию за помощь Украине

Король Великобритании Чарльз III в выступлении перед депутатами бундестага поблагодарил Германию за военную поддержку, которую та оказывает Украине, и призвал к дальнейшему сближению Германии и Британии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Король Великобритании сказал, что "бич войны вернулся в Европу", и что "безопасность Европы находится под угрозой, как и наши демократические ценности". Чарлз III также назвал "очень смелым и важным" решение Германии предоставить "настолько существенную военную поддержку Украине".

Перед обращением к Бундестагу король встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Чарльз III также посетил центр помощи беженцам из Украины в Берлине.

8 февраля 2023 года Чарльз дал приватную аудиенцию президенту Владимиру Зеленскому в Букингемском дворце.

В начале февраля стало известно, что Великобритания берется за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО.

20 февраля король Великобритании посетил учебную базу украинских бойцов в графстве Уилтшир на юго-западе Англии.

Сергій Бережний

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