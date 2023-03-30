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"Бич войны вернулся в Европу": король Чарльз поблагодарил Германию за помощь Украине

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30.03.2023, 16:26
Король Чарльз III во время посещения центра для украинских беженцев в Тегеле, Берлин (Фото - EPA)

Король Великобритании Чарльз III в выступлении перед депутатами бундестага поблагодарил Германию за военную поддержку, которую та оказывает Украине, и призвал к дальнейшему сближению Германии и Британии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Король Великобритании сказал, что "бич войны вернулся в Европу", и что "безопасность Европы находится под угрозой, как и наши демократические ценности". Чарлз III также назвал "очень смелым и важным" решение Германии предоставить "настолько существенную военную поддержку Украине".

Перед обращением к Бундестагу король встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Чарльз III также посетил центр помощи беженцам из Украины в Берлине.

  • 20 февраля король Великобритании посетил учебную базу украинских бойцов в графстве Уилтшир на юго-западе Англии.
Сергій Бережний
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Великобритания Германия бундестаг военная помощь Чарльз III
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