Бигус ответил на иск Порошенко: Еще придумают, что у меня есть пленки об убийстве Кеннеди
Журналист-расследователь Денис Бигус заявил, что опубликовал все имеющиеся у него записи разговоров лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, комментируя иск адвокатов пятого президента Петра Порошенко к его общественной организации с требованием опубликовать все записи разговоров "в первоначальном виде".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Адвокат Порошенко утверждал, что есть "значительно больше" записей, чем на 36 часов. Однако Бигус сказал, что опубликовал все, что у него было – "вообще все".
"Пусть адвокаты Петра Алексеевича еще придумают, что у меня есть записи о том, кто убил Кеннеди (президента США, – ред.), и будут требовать от меня их публикации. Почему нет?" – сказал он.
Он также считает заявление об иске "юридической чушью" и не понимает, почему адвокаты Порошенко подали его именно к общественной организации.
"Они почему-то приплетают о/о, а о/о не является ни собственником, ни распорядителем, ни источником. Вообще никакого отношения не имеет к этим пленками. Абсолютно естественно, что их находил какой-то человек. Этот человек – это я, физически. У меня есть руки, ноги, у о/о – нет", – добавил Бигус.
- В течение мая-июня Bihus.info опубликовали четыре серии записей разговоров якобы Медведчука с боевиками и представителями Кремля за 2014-15 года. В записях разговоров фигурирует якобы и Порошенко.
- 14 июня Bihus.info выложили в свободный доступ, как там утверждают, полную версию прослушек, которая длится почти 36 часов.
- Сегодня адвокаты Порошенко заявили, что подали иск против г/о Бигуса и президента Владимира Зеленского с требованием обнародовать все записи в первоначальном виде.
Комментарии