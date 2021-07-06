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Бигус ответил на иск Порошенко: Еще придумают, что у меня есть пленки об убийстве Кеннеди

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 14:12
Бигус ответил на иск Порошенко: Еще придумают, что у меня есть пленки об убийстве Кеннеди - Фото
Денис Бигус (скриншот видео BIHUS.info)

Журналист-расследователь Денис Бигус заявил, что опубликовал все имеющиеся у него записи разговоров лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, комментируя иск адвокатов пятого президента Петра Порошенко к его общественной организации с требованием опубликовать все записи разговоров "в первоначальном виде".

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Адвокат Порошенко утверждал, что есть "значительно больше" записей, чем на 36 часов. Однако Бигус сказал, что опубликовал все, что у него было – "вообще все".

"Пусть адвокаты Петра Алексеевича еще придумают, что у меня есть записи о том, кто убил Кеннеди (президента США, – ред.), и будут требовать от меня их публикации. Почему нет?" – сказал он.

Он также считает заявление об иске "юридической чушью" и не понимает, почему адвокаты Порошенко подали его именно к общественной организации.

"Они почему-то приплетают о/о, а о/о не является ни собственником, ни распорядителем, ни источником. Вообще никакого отношения не имеет к этим пленками. Абсолютно естественно, что их находил какой-то человек. Этот человек – это я, физически. У меня есть руки, ноги, у о/о – нет", – добавил Бигус.

Марк Сировой
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bihus.info Петр Порошенко пленки иск адвокаты виктор медведчук записи Денис Бигус
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