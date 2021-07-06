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"Пленки Медведчука". Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского и организацию Бигуса

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 13:42
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко от его имени подали иск в суд к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и общественной организации журналиста Дениса Бигуса в связи с публикацией записей якобы разговоров лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом написал в Facebook адвокат Порошенко Игорь Головань.

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По мнению Голованя, интервью Зеленского 1+1 "подтвердило предположение" о причастности Офиса президента к видео Bihus.info с пленками Медведчука. Адвокат считает, что это была акция против Порошенко.

Головань также пишет, что Bihus.info вместо публикации записей в первоначальном виде предоставило три видео с "монтированным-перемонтированным аудио".

По мнению адвоката, прослушек значительно больше чем на 36 часов, они составляют общественный интерес – и должны быть обнародованы.

"Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и Общественной организации "Том 14" (согласно реестру, ей руководит Бигус, – ред.) с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", – заявил Головань.

LIGA.net обратилась за комментариями в ОП и Bihus.info.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Петр Порошенко суд пленки виктор медведчук записи Денис Бигус Игорь Головань
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