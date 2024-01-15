Bild пишет, что Берлин якобы готовится к войне с Россией в феврале. В НАТО опровергли

Документ, из которого журналисты делали материал, является учебным, и все описанные там события выдуманы

Флаги НАТО и России (Иллюстративное фото)

Журналисты немецкого таблоида Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера написали, что Вооруженные силы Германии якобы готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года. В Альянсе заявили, что эта статья основывается на документе, являющемся учебным сценарием, и "ничего общего с реальностью он не имеет".

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В секретном документе Минобороны Германии говорится о якобы детальном "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс отреагировал на публикацию в своем аккаунте в X (Twitter).

По его словам, Bild располагает учебным сценарием, который "всегда является вымышленной ситуацией".

"Сценарии ранее были полностью придуманы с вымышленными странами и географическими регионами. Сейчас уместнее использовать реальные страны и географические регионы", – пояснил Сартс, добавив, что учебный документ направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области.

26 сентября 2023 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

3 января президент Латвии заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

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