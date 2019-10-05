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Разведение войск будет делаться только за счет Украины - Билецкий

Разведение войск будет делаться только за счет Украины - Билецкий - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.10.2019, 09:45

По мнению лидера партии Национальный корпус, если террористы отведут войска, то это означало бы для них сдачу ключевых городов

Лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий считает, что террористы ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение обещаний о разведении сил, так как на многих участках их позиции проходят фактически по окраинам оккупированных населенных пунктов. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Свобода слова.

По мнению Билецкого, если террористы отведут войска, то это означало бы для них сдачу ключевых городов.

"Та сторона, если она отойдет на пять км - она ​​сдает Горловку. Она сдает половину Луганска, она сдает половину Донецка. Если они уходят на 10 км, они полностью сдают города, где находится где-то под 70% населения так называемых "ЛДНР". Фактически это конец войны", - сказал он.

  • 1 октября разведение войск в Золотом и Петровском анонсировал президент Владимир Зеленский: начало этого процесса запланировано на 7 октября.
  • По условиям, которые согласованы в Минске, процесс разведения войск не может начаться раньше, чем после семи суток полной тишины в районе, где он запланирован.
  • 2 октября гибридная российская армия обстреляла из миномета калибра 120 мм район, где находится участок запланированного разведения войск около города Золотое в Луганской области.

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