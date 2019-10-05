Разведение войск будет делаться только за счет Украины - Билецкий

Лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий считает, что террористы ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение обещаний о разведении сил, так как на многих участках их позиции проходят фактически по окраинам оккупированных населенных пунктов. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Свобода слова.
По мнению Билецкого, если террористы отведут войска, то это означало бы для них сдачу ключевых городов.
"Та сторона, если она отойдет на пять км - она сдает Горловку. Она сдает половину Луганска, она сдает половину Донецка. Если они уходят на 10 км, они полностью сдают города, где находится где-то под 70% населения так называемых "ЛДНР". Фактически это конец войны", - сказал он.
Читайте также: Радио Свобода: Жители Золотого не хотят отвода ВСУ - видео