Разведение войск будет делаться только за счет Украины - Билецкий

Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий считает, что террористы ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение обещаний о разведении сил, так как на многих участках их позиции проходят фактически по окраинам оккупированных населенных пунктов. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Свобода слова.

По мнению Билецкого, если террористы отведут войска, то это означало бы для них сдачу ключевых городов.

"Та сторона, если она отойдет на пять км - она ​​сдает Горловку. Она сдает половину Луганска, она сдает половину Донецка. Если они уходят на 10 км, они полностью сдают города, где находится где-то под 70% населения так называемых "ЛДНР". Фактически это конец войны", - сказал он.

1 октября разведение войск в Золотом и Петровском анонсировал президент Владимир Зеленский : начало этого процесса запланировано на 7 октября .

По условиям, которые согласованы в Минске, процесс разведения войск не может начаться раньше, чем после семи суток полной тишины в районе, где он запланирован.

2 октября гибридная российская армия обстреляла из миномета калибра 120 мм район, где находится участок запланированного разведения войск около города Золотое в Луганской области.

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