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У Золотого обстрел минами: сорваны сроки старта разведения войск

У Золотого обстрел минами: сорваны сроки старта разведения войск - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
03.10.2019, 09:22

Старт разведения войск (в планах - 7 октября) не может начаться без недели тишины на участке. Реакции Киева на обстрел со стороны боевиков пока нет.

Вчера, 2 октября, гибридная российская армия обстреляла из миномета калибра 120 мм район, где находится участок запланированного разведения войск около города Золотое в Луганской области. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил.

Как уточнили военные, боевики трижды обстреляли позиции украинских подразделений в этом районе, в том числе из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По условиям, которые согласованы в Минске, процесс разведения войск не может начаться раньше, чем после семи суток полной тишины в районе, где он запланирован.

Позавчера разведение войск в Золотом и Петровском анонсировал президент Владимир Зеленский: начало этого процесса запланировано на 7 октября, то есть условия по неделе тишины до старта уже не соблюдаются.

Читайте статью: Трещины под ногами: сможет ли Зеленский вывести страну с тонкого льда

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Золотое разведение войск
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