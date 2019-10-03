У Золотого обстрел минами: сорваны сроки старта разведения войск

Золотое (фото - flickr МИД Литвы)

Вчера, 2 октября, гибридная российская армия обстреляла из миномета калибра 120 мм район, где находится участок запланированного разведения войск около города Золотое в Луганской области. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил.

Как уточнили военные, боевики трижды обстреляли позиции украинских подразделений в этом районе, в том числе из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По условиям, которые согласованы в Минске, процесс разведения войск не может начаться раньше, чем после семи суток полной тишины в районе, где он запланирован.

Позавчера разведение войск в Золотом и Петровском анонсировал президент Владимир Зеленский: начало этого процесса запланировано на 7 октября, то есть условия по неделе тишины до старта уже не соблюдаются.

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