Били исключительно по военным объектам – ГУР опровергло слова оккупантов про удары в Крыму

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов опроверг заявления оккупантов, что Украина использовала зерновой коридор, чтобы ударить по Крыму. Об этом он рассказал в комментарии Суспильному.

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По словам Юсова, недавние удары по Крыму не связаны с зерновым соглашением и применялись исключительно против военной инфраструктуры оккупантов.

"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории", — сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина придерживается международных обязательств, в частности касающихся зернового коридора.

24 апреля 2023 года оккупаны заявили об атаке украинских надводных дронов по российскому флоту в Севастополе.

Naval News сообщили, что Россия использует боевых дельфинов, чтобы усилить оборону Севастопольской бухты.

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Артем Джеріпа

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