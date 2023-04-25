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Били исключительно по военным объектам – ГУР опровергло слова оккупантов про удары в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 15:55
Били исключительно по военным объектам – ГУР опровергло слова оккупантов про удары в Крыму - Фото
Андрей Юсов (Скриншот)

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов опроверг заявления оккупантов, что Украина использовала зерновой коридор, чтобы ударить по Крыму. Об этом он рассказал в комментарии Суспильному.

По словам Юсова, недавние удары по Крыму не связаны с зерновым соглашением и применялись исключительно против военной инфраструктуры оккупантов.

"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории", — сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина придерживается международных обязательств, в частности касающихся зернового коридора.

  • 24 апреля 2023 года оккупаны заявили об атаке украинских надводных дронов по российскому флоту в Севастополе.
  • Naval News сообщили, что Россия использует боевых дельфинов, чтобы усилить оборону Севастопольской бухты.

Читайте также: Атака аквадронов на Севастопольскую бухту. Появились кадры подхода беспилотников

Артем Джеріпа
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