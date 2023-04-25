Россия усиливает оборону Севастопольской бухты, используя и боевых дельфинов – Naval News
После нескольких атак морскими дронами во временно оккупированном Севастополе Россия укрепила оборону бухты, в том числе используя и боевых дельфинов. Такое предположение сделало специализированное на военно-морской тематике издание Naval News.
В ночь на 24 апреля 2023 года в сети появилась информация о взрывах в Севастополе. Российские пропагандисты заявили, что речь идет об аквадронах, атаковавших Черноморский флот РФ.
В материале отмечается, что вход в порт теперь защищен "не менее чем шестью рядами физических барьеров".
"Это в дополнение к патрульным катерам, вертолетному патрулированию, антидайверам-дельфинам и артиллерийским системам, которые используют для защиты прежде всего от украинских морских дронов", — говорится в статье.
По словам OSINT-аналитика Бенджамина Питте, усиленная оборона "является частью более широких усилий по укреплению Крыма".
Он отмечает, что российские корабли стали чаще патрулировать вблизи Керченского пролива в последние недели.
"На земле они обустраивают большое количество окопов вокруг ключевых мест. С точки зрения противовоздушной обороны они становятся более агрессивными по поводу разведывательных миссий НАТО", – говорится в статье.
- В октябре 2022 года кафиры в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. МО РФ сообщило, что "незначительное повреждение" получил морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.
- 22 марта 2023 года российские захватчики снова сообщили об атаке надводных беспилотников на бухту. Три дрона якобы удалось подбить.
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