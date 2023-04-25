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Россия усиливает оборону Севастопольской бухты, используя и боевых дельфинов – Naval News

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 13:48
Россия усиливает оборону Севастопольской бухты, используя и боевых дельфинов – Naval News - Фото
Севастопольская бухта (Фото: Maxar)

После нескольких атак морскими дронами во временно оккупированном Севастополе Россия укрепила оборону бухты, в том числе используя и боевых дельфинов. Такое предположение сделало специализированное на военно-морской тематике издание Naval News.

В ночь на 24 апреля 2023 года в сети появилась информация о взрывах в Севастополе. Российские пропагандисты заявили, что речь идет об аквадронах, атаковавших Черноморский флот РФ.

В материале отмечается, что вход в порт теперь защищен "не менее чем шестью рядами физических барьеров".

"Это в дополнение к патрульным катерам, вертолетному патрулированию, антидайверам-дельфинам и артиллерийским системам, которые используют для защиты прежде всего от украинских морских дронов", — говорится в статье.

Фото: Naval News

По словам OSINT-аналитика Бенджамина Питте, усиленная оборона "является частью более широких усилий по укреплению Крыма".

Он отмечает, что российские корабли стали чаще патрулировать вблизи Керченского пролива в последние недели.

"На земле они обустраивают большое количество окопов вокруг ключевых мест. С точки зрения противовоздушной обороны они становятся более агрессивными по поводу разведывательных миссий НАТО", – говорится в статье.

  • В октябре 2022 года кафиры в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. МО РФ сообщило, что "незначительное повреждение" получил морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.
  • 22 марта 2023 года российские захватчики снова сообщили об атаке надводных беспилотников на бухту. Три дрона якобы удалось подбить.

Читайте также: Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Мілана Головань
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