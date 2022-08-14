Били крылатыми ракетами по мирным. В России летчики пытаются скрыть участие в войне – ГУР

Российские оккупанты из воздушно-космических сил пытаются скрыть свое участие в войне против Украины и убрать данные о себе из распоряжений и боевых приказов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, экипажи самолетов, которые запускали ракеты по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство армии РФ в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей, поэтому летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством РФ.

Также ГУР сообщает, что оккупанты из воздушно-космических сил РФ пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Путем подкупов и взяток оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

Украинская разведка опубликовала личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка, которые с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 били крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины:

- 22 вбап (в/ч 06987, Энгельс) – командир Николай Варпахович;

- 121 вбап (в/ч 85924, Энгельс) – командир Олег Скитский, помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 Сергей Соколов, помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 Станислав Будко;

- 52 вбап (в/ч 33310, Шайковка) – замкомандира полка по военно-политической работе Иван Субботин.

По данным Воздушных сил Украины, авиация российских оккупантов примерно с середины апреля не залетает на территорию, контролируемую ВСУ.

ГУР сообщало, что российские гражданские авиаторы принимают участие в войне против Украины.

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Оксана Житнюк

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