UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Били крылатыми ракетами по мирным. В России летчики пытаются скрыть участие в войне – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 12:42
Били крылатыми ракетами по мирным. В России летчики пытаются скрыть участие в войне – ГУР - Фото
Российские военные самолеты (фото - ЕРА)

Российские оккупанты из воздушно-космических сил пытаются скрыть свое участие в войне против Украины и убрать данные о себе из распоряжений и боевых приказов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ГУР, экипажи самолетов, которые запускали ракеты по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство армии РФ в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей, поэтому летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством РФ.

Также ГУР сообщает, что оккупанты из воздушно-космических сил РФ пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Путем подкупов и взяток оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

Украинская разведка опубликовала личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка, которые с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 били крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины:

- 22 вбап (в/ч 06987, Энгельс) – командир Николай Варпахович;

- 121 вбап (в/ч 85924, Энгельс) – командир Олег Скитский, помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 Сергей Соколов, помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 Станислав Будко;

- 52 вбап (в/ч 33310, Шайковка) – замкомандира полка по военно-политической работе Иван Субботин.

  • По данным Воздушных сил Украины, авиация российских оккупантов примерно с середины апреля не залетает на территорию, контролируемую ВСУ.
  • ГУР сообщало, что российские гражданские авиаторы принимают участие в войне против Украины.

Читайте также: Украинские зенитчики сбили два вертолета Ка-52. Авиация ВСУ нанесла до 10 групповых ударов

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел ракетный удар разведка гур авиация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 