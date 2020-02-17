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Бирюков назвал часть ВСУ "ублюдками", но извинился: о чем история

Бирюков назвал часть ВСУ "ублюдками", но извинился: о чем история - Фото
Юрий Бирюков (скриншот из видеозаписи)
17.02.2020, 12:57

В партии у Зеленского на скандальное заявление соратника Петра Порошенко отреагировали предложением усилить ответственность за оскорбление военных

Вчера, 16 февраля, экс-советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал в Facebook голосовавших за Владимира Зеленского военных "ублюдками" и пожелал им "вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

После того как поднялся шум из-за такого скандального поста, он его удалил и извинился за "глупость на эмоциях".

Сегодня утром замглавы фракции президентской партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что "люди, связанные с бывшим Верховным главнокомандующим... возвратились к языку ненависти", и предложил усилить ответственность за оскорбления и клевету в адрес военнослужащих.

"...По поводу военнослужащих - людей, которые защищают нашу землю, защищают нас ежедневно, ежеминутно - никто не имеет права их оскорблять, независимо от нынешнего или бывшего статуса этого человека и независимо от того, как он себя позиционирует", - сказал нардеп.

15 февраля, президент Владимир Зеленский предложил патрулировать ныне подконтрольный российским оккупантам участок границы Украина-России совместно с "представителями этих территорий". Как именно это хотят реализовать, неизвестно.

Коллега Бирюкова по бывшей власти, нардеп Евросолидарности Порошенко Ирина Геращенко заявила, что высказывания экс-чиновника "недопустимы и некорректны".

Сегодня Бирюков написал, что "психанул и сглупил": "Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте".

Читайте также: У Зеленского запускают платформу "примирения и единства" с ОРДЛО

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ВСУ юрий бирюков
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