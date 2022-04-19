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Битва за Донбасс. ВСУ дважды остановили наступление армии России под Авдеевкой – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 10:06
Битва за Донбасс. ВСУ дважды остановили наступление армии России под Авдеевкой – ОВА - Фото
Иллюстративное фото уничтоженной российской техники (фото - Генштаб ВСУ)

Вооруженные силы Украины остановили две попытки армии РФ пойти в наступление под Авдеевкой. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"У Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление – обе попытки остановили ВСУ. В результате артобстрелов погибло одно гражданское лицо, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод", – написал он.

Кириленко отметил, что оккупанты продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях. В Очеретинской громаде – несколько сел остались без электричества, восстановить его пока невозможно.

По его словам, также постоянные обстрелы происходят в Марьинской и Торецкой громадах. В Торецке продолжается эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи, экстренные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения.

"Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Все преступления российской армии тщательно документируем", – подытожил Кириленко.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс авдеевка наступление армия рф войска россии
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