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Луганская ОВА: Уезжайте, чтобы не стать дешевой рабочей силой или насильно мобилизованными

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 09:29
Луганская ОВА: Уезжайте, чтобы не стать дешевой рабочей силой или насильно мобилизованными - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться, чтобы не стать дешевой рабочей силой оккупантов или не быть насильно мобилизованными в их ряды.

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По его словам, времени на размышления не осталось – и решение надо принимать быстро. "Выезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян", – написал он.

По словам Гайдая, для атаки на Кременную РФ использовала большое количество бронетехники – по 40 единиц на каждый взвод Вооруженных сил Украины.

"Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Не соглашающихся россияне убивают на месте", – заявил глава Луганской ОВА.

По его словам, в безопасных регионах Украины тем, кто решил эвакуироваться, помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и стран-партнеров, решат бытовые проблемы. "Автобусы ждут", – написал он.

Гайдай также опубликовал места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:

Лисичанск – центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15;

Приволье – центральная площадь;

Северодонецк – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное – Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;

Горное – Дом культуры Украины, Гагарина, 13а;

Попасная – ул. Щербакова, 1а.

Марк Сировой
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Донбасс луганская область эвакуация Сергей Гайдай битва
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