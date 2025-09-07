"Бизнес забытых предков": спецпроект LIGA.net об истории украинского предпринимательства

В спецпроекте LIGA.net показывает, что у украинцев всегда были свои предприниматели и экономические традиции

LIGA.net запускает серийный спецпроект "Бизнес забытых предков" – об экономической жизни Гетманщины, которую империя замалчивала, обесценивала и пыталась стереть из нашей памяти.

Наша история – шире одного образа. Украинцы действительно были земледельцами – заботливыми, трудолюбивыми, стойкими. Но этим все не исчерпывается. Под толщей имперских мифов лежит другая, часто забытая Украина – страна казацких банкиров и предприимчивых женщин, городских купцов и семейных имений, ремесленных цехов и винокурен, кредитных обществ и артиллерийских мануфактур.

"Проект "Бизнес забытых предков" возвращает голос и лицо тем, кого вычеркнули из нашей памяти. Это – акт восстановления достоинства. Мы хотим показать, что у украинцев всегда была не только воля, но и деловая хватка. У нас были свои предприниматели, свои амбиции, свои экономические традиции. Наше будущее опирается не на вымышленное происхождение, а на реальную, богатую, хоть и забытую традицию предпринимательства", – объясняет ценность проекта CEO медиахолдинга Ligamedia, куда входит издание LIGA.net, Наталья Котенева.

Символично, что проект стартует именно в День предпринимателя – праздник, что отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье сентября. Ведь кроме исторического интереса, эти тексты дают и практические подсказки для современного бизнеса: как выстраивались деловые репутации, почему символические жесты были важны в переговорах, как украинцы адаптировались к различным коммуникационным моделям.

"Бизнес забытых предков" сочетает исторические факты с эмоциональным сторителлингом и открывает новую страницу деколонизации – через экономическую оптику, а не только культурную или языковую.

Первая история спецпроекта рассказывает о династии Кандыб, построивших целую торговую империю на экспорте скота в Европу, но семью постигли драмы и скандалы. Здесь переплелись международная торговля, семейные конфликты, свадебная экономика и культурное наследие.