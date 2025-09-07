"Бізнес забутих предків": LIGA.net запускає спецпроєкт про історію українського підприємництва

У спецпроєкті LIGA.net показує, що українці завжди мали своїх підприємців та економічні традиції

LIGA.net запускає серійний спецпроєкт "Бізнес забутих предків" – про економічне життя Гетьманщини, яке імперія замовчувала, знецінювала й намагалася стерти з нашої пам’яті.

Наша історія – ширша за один образ. Українці справді були хліборобами – дбайливими, працелюбними, стійкими. Але цим усе не вичерпується. Під товщею імперських міфів лежить інша, часто забута Україна – країна козацьких банкірів і підприємливих жінок, міських купців і родинних маєтків, ремісничих цехів і винокурень, кредитних товариств та артилерійських мануфактур.

"Проєкт "Бізнес забутих предків" повертає голос і обличчя тим, кого викреслили з нашої пам’яті. Це – акт відновлення гідності. Ми хочемо показати, що в українців завжди була не лише воля, а й ділова хватка. У нас були свої підприємці, свої амбіції, свої економічні традиції. Наше майбутнє опирається не на вигадане походження, а на реальну, багату, хоч і забуту традицію підприємництва", – пояснює цінність проєкту CEO медіахолдингу Ligamedia, куди входить видання LIGA.net, Наталія Котенева.

Символічно, що проєкт стартує саме в День підприємця – свято, що відзначається в Україні щорічно в першу неділю вересня. Адже крім історичного інтересу, ці тексти дають і практичні підказки для сучасного бізнесу: як вибудовувалися ділові репутації, чому символічні жести були важливими в перемовинах, як українці адаптувались до різних комунікаційних моделей.

"Бізнес забутих предків" поєднує історичні факти з емоційним сторітелінгом і відкриває нову сторінку деколонізації – через економічну оптику, а не лише культурну чи мовну.

Перша історія спецпроєкту розповідає про династію Кандиб, які збудували цілу торгову імперію на експорті худоби до Європи, але родину спіткали драми й скандали. Тут переплелись міжнародна торгівля, сімейні конфлікти, весільна економіка й культурна спадщина.