Блэкауты в Европе. Украина связалась с Испанией, Португалией и Францией по поводу помощи
Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь после массовых отключений электроэнергии в Европе, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"По поручению президента Владимира Зеленского я только что связался со своими коллегами из Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе", – написал чиновник в 20:17.

Сибига отметил, что у Украины большой опыт, и подчеркнул: "Даже защищая свою Родину от агрессии, мы готовы помогать нашим друзьям в трудные времена".

По словам министра, украинские дипломаты в этих странах уже связались с правительствами и ожидают перечень конкретных действий, которые могут быть предприняты.

"Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", – подытожил чиновник.

Ранее о том, что Украина предложила Европе помощь с блекаутами, сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.

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