Блэкауты в Европе. Украина связалась с Испанией, Португалией и Францией по поводу помощи

Украинские дипломаты в этих странах уже вышли на контакт с правительствами и ожидают перечень конкретных действий

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь после массовых отключений электроэнергии в Европе, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"По поручению президента Владимира Зеленского я только что связался со своими коллегами из Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе", – написал чиновник в 20:17.

Сибига отметил, что у Украины большой опыт, и подчеркнул: "Даже защищая свою Родину от агрессии, мы готовы помогать нашим друзьям в трудные времена".

По словам министра, украинские дипломаты в этих странах уже связались с правительствами и ожидают перечень конкретных действий, которые могут быть предприняты.

"Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", – подытожил чиновник.

Ранее о том, что Украина предложила Европе помощь с блекаутами, сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.

28 апреля около 12:00 по местному времени на Пиренейском полуострове произошло массовое отключение электроэнергии. Блэкауты коснулись Португалии, материковой части Испании, Андорры и южных районов Франции.

Испанская частично государственная корпорация Red Eléctrica через два часа после начала блекаутов заявила, что отключение электроэнергии является "исключительным и абсолютно экстраординарным" и что на его устранение потребуется от шести до десяти часов.

Глава Евросовета Кошту заявил, что пока нет никаких признаков, что эти массовые блекауты произошли из-за кибератаки.