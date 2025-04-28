Блекаути у Європі. Україна зв'язалася з Іспанією, Португалією та Францією щодо допомоги
Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу після масових відключень електроенергії в Європі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"На доручення президента Володимира Зеленського я щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, аби запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі", – написав чиновник о 20:17.
Сибіга зазначив, що Україна має великий досвід, й наголосив: "Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи".
За словами міністра, українські дипломати у цих країнах вже зв'язалися з урядами й очікують на перелік конкретних дій, котрі можуть бути вжиті.
"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", – підсумував посадовець.
Раніше про те, що Україна запропонувала Європі допомогу з блекаутами, повідомляв голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.
- 28 квітня близько 12:00 за місцевим часом на Піренейському півострові сталося масове відключення електроенергії. Блекаути зачепили Португалію, материкову частину Іспанії, Андорру та південні райони Франції.
- Іспанська частково державна корпорація Red Eléctrica через дві години після початку блекаутів заявила, що відключення електроенергії є "винятковим й абсолютно екстраординарним" і що на його усунення знадобиться від шести до десяти годин.
- Очільник Євроради Кошту заявив, що наразі немає жодних ознак, що ці масові блекаути сталися через кібератаку.