Блекаути у Європі. Україна зв'язалася з Іспанією, Португалією та Францією щодо допомоги

Українські дипломати у цих країнах вже вийшли на контакт з урядами й очікують на перелік конкретних дій

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу після масових відключень електроенергії в Європі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"На доручення президента Володимира Зеленського я щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, аби запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі", – написав чиновник о 20:17.

Сибіга зазначив, що Україна має великий досвід, й наголосив: "Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи".

За словами міністра, українські дипломати у цих країнах вже зв'язалися з урядами й очікують на перелік конкретних дій, котрі можуть бути вжиті.

"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", – підсумував посадовець.

Раніше про те, що Україна запропонувала Європі допомогу з блекаутами, повідомляв голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.