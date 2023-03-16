Блинкен и Кулеба обсудили ускорение доставки боеприпасов для ВСУ
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дмитрий Кулеба обсудили формулу мира президента Владимира Зеленского и ускорение доставки боеприпасов для ВСУ. Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Говорил с Госсекретарем Блинкеном о формуле мира Украины и способах ускорения доставки артиллерийских боеприпасов. Мы круглосуточно работаем с США и другими партнерами, чтобы обеспечить Украину всеми боеприпасами, необходимыми для оборонительных и контрнаступательных операций", – написал министр.
Блинкен также сообщил, что темой разговора была поддержка Украины в ее сопротивлении российскому вторжению.
Сегодня Кулеба также обсуждал формулу мира с главой МИД Китая Цинь Ганем, они говорили также о "возможности прекращения российской агрессии и восстановления справедливого мира".
15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- В Пентагоне заявили, что Украину ждет тяжелая борьба против России весной и летом, и пообещали помочь решить проблему боеприпасов.
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