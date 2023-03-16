Главы МИД Украины и Китая обсудили способы прекращения агрессии России

Главы МИД Украины и Китая обсудили возможности прекращения российской агрессии и восстановления справедливого мира. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"В ходе телефонного разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганем мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность формулы мира президента Владимира Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", – написал Кулеба.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Сергій Бережний

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