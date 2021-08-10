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Блинкен назначил советника по Северному потоку-2, это критик газопровода

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 23:08
Блинкен назначил советника по Северному потоку-2, это критик газопровода - Фото
Амос Хохштейн (Фото: EPA/TAMAS KOVACS)

Сегодня, 10 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен назначил советника по энергобезопасности, который будет заниматься Северным потоком-2. Об этом сообщается на сайте Госдепаортамента.

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Старшим советником Департамента по энергетической безопасности стал Амос Хохштейн.

"В ближайшее время он сосредоточится на реализации мер по снижению рисков, связанных с газопроводом Северный поток-2, как указано в совместном заявлении США и Германии от 21 июля о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, старший советник Хохштейн обладает многолетним опытом, он занимал руководящие должности в Государственном департаменте, академических кругах и частном секторе.

"Он идеально подходит для поддержки разработки и реализации комплексной стратегии США по укреплению глобальной энергетической безопасности, особенно в Центральной и Восточной Европе", – заявили в Госдепе.

Там подчеркнули, что назначение Хохштейна демонстрирует решимость администрации президента США использовать энергетическую дипломатию для обеспечения безопасности поставок, противодействовать использованию Кремлем энергии в качестве геополитического оружия и продвигать более безопасное и устойчивое энергетическое будущее Украины и прифронтовые страны НАТО и ЕС.

В Express сообщили, что Хохштейн известен как яростный критик Северного потока-2, которые ранее предупреждал, что Германия в связи с этим проектом открывается для шантажа, поскольку Россия в любой момент может отключить подачу газа.

Читайте также: Германия не остановит Северный поток-2 даже если он станет оружием России – Bloomberg

  • В октябре 2020-го Kyivpost писал, что в 2015 году Хохштейн, тогдашний главный энергетический дипломат США, помог Украине получить реверсированный природный газ из Словакии, несмотря на попытки России заблокировать этот процесс. Хохштейн был членом наблюдательного совета Нафтогаза с 2017-го до 12 октября 2020 года. Он ушел с должности с знак несогласия с действиями вокруг Нафтогаза и выразил поддержку Андрею Коболеву.
  • 21 июля 2021-го после пяти месяцев переговоров, США и Германия объявили о достижении соглашения по поводу достройки проекта Северный поток-2.
  • Сделка состоит из восьми пунктов, которые должны защитить Украину от полномасштабной агрессии России и позволят модернизировать украинскую газовую инфраструктуру в обмен на достройку российского газопровода в Балтийском море.
  • В частности, Украине обещают инвестиции в энергетику и новый контракт по транзиту, Детали – тут
  • При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть много вопросов, как обещания США и Германии могут уменьшить риски от Северного потока-2
  • Германия уже готова начать консультации с Украиной по поводу газопровода. Также преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту партии ХДС и кандидат в канцлеры Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае давления на Украину.

Читайте также: Северный поток-2. Что это за проект и чем он опасен для Украины

Наталия Медведева
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северный поток-2 Амос Хохштейн Энтони Блинкен
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