Блинкен назначил советника по Северному потоку-2, это критик газопровода

Сегодня, 10 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен назначил советника по энергобезопасности, который будет заниматься Северным потоком-2. Об этом сообщается на сайте Госдепаортамента.

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Старшим советником Департамента по энергетической безопасности стал Амос Хохштейн.

"В ближайшее время он сосредоточится на реализации мер по снижению рисков, связанных с газопроводом Северный поток-2, как указано в совместном заявлении США и Германии от 21 июля о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, старший советник Хохштейн обладает многолетним опытом, он занимал руководящие должности в Государственном департаменте, академических кругах и частном секторе.

"Он идеально подходит для поддержки разработки и реализации комплексной стратегии США по укреплению глобальной энергетической безопасности, особенно в Центральной и Восточной Европе", – заявили в Госдепе.

Там подчеркнули, что назначение Хохштейна демонстрирует решимость администрации президента США использовать энергетическую дипломатию для обеспечения безопасности поставок, противодействовать использованию Кремлем энергии в качестве геополитического оружия и продвигать более безопасное и устойчивое энергетическое будущее Украины и прифронтовые страны НАТО и ЕС.

В Express сообщили, что Хохштейн известен как яростный критик Северного потока-2, которые ранее предупреждал, что Германия в связи с этим проектом открывается для шантажа, поскольку Россия в любой момент может отключить подачу газа.

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Наталия Медведева

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