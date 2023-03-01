Блинкен о Путине: Вы только послушайте, что он несет

Нет совершенно никаких свидетельств того, что Кремль способен к настоящим переговорам о прекращении агрессии против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Узбекистане, пишет Голос Америки.

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Блинкена спросили о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Госсекретарь ответил, что российский диктатор Владимир Путин, по его наблюдениям, к реальным переговорам не готов.

"Скорее, наоборот, есть понятные указания на обратное", – сказал Блинкен.

"Вы только послушайте, что Путин говорит. Он заявляет, что нет смысла выходить на переговоры, пока Украина не признает "новую территориальную реальность"", – напомнил госсекретарь.

"Иными словами, пока Украина не признает, что Россия захватила ее территории навсегда, они не будут говорить", – сказал Блинкен. Он также подчеркнул, что такой подход в принципе неприемлем.

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении к суверенитету.

28 февраля глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в случае изгнания российских оккупантов из Украины переговоры станут не нужны.

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Сергій Бережний

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