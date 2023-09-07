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Блинкен побывал на освобожденных от оккупантов приграничных территориях – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 16:40
Блинкен побывал на освобожденных от оккупантов приграничных территориях – фото, видео - Фото
Энтони Блинкен (Фото - Twitter Anthony Blinken)

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил освобожденные в 2022 году от оккупантов части Киевской и Черниговской областей и заявил, что США выделяют средства на их восстановление. Об этом он написал в Twitter.

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"Это займет годы, но отважные украинцы уже работают над расчисткой дорог, парков и детских площадок от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Соединенные Штаты поддерживают их усилия, предоставляя дополнительную помощь в разминировании на сумму $90,5 млн", – написал Блинкен.

Блинкен спускался в подвал школы в селе Ягодное Черниговской области, где российские войска держали в застенках десятки жителей, в том числе стариков и детей.

"Это всего лишь такое одно здание, но такие же истории повторялись снова и снова. Но мы также видим кое-что еще, что невероятно мощно… необыкновенную стойкость украинского народа", – цитирует Блинкена The Guardian.

Госсекретарь США также посетил расположение погранвойск и отметил, что "США предоставляют $300 млн нового финансирования правоохранительному сектору Украины".

"США остаются едины с Украиной", – написал он.

Энтони Блинкен (Фото – Twitter Anthony Blinken)

Энтони Блинкен (Фото – Twitter Anthony Blinken)

Бриджет Бринк и Энтони Блинкен в бункере (Фото – Twitter Anthony Blinken)

Энтони Блинкен (Фото – Twitter Anthony Blinken)

Энтони Блинкен (Фото – Twitter Anthony Blinken)

  • 6 сентября 2023 года Блинкен прибыл в Киев, как он заявил, для обсуждения контрнаступления Сил обороны в освободительной войне Украины против российских захватчиков.
  • На совместном брифинге с Дмитрием Кулебой он сообщил, что США предоставят Украине дополнительную помощь в размере $1 млрд.  

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Сергей Бережной
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войнадипломатияЭнтони Блинкен
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