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Блінкен побував на звільнених від окупантів прикордонних територіях – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 16:40
Блінкен побував на звільнених від окупантів прикордонних територіях – фото, відео - Фото
Ентоні Блінкен (Фото - Twitter Anthony Blinken)

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав звільнені у 2022 році від окупантів частини Київської та Чернігівської областей та заявив, що США виділяють кошти на їх відновлення. Про це він написав у Twitter.

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"Це займе роки, але відважні українці вже працюють над розчищенням доріг, парків і дитячих майданчиків від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Сполучені Штати підтримують їхні зусилля, надаючи додаткову допомогу в розмінуванні на суму $90,5 млн", – написав Блінкен.

Блінкен спускався до підвалу школи в селі Ягідне Чернігівської області, де російські війська тримали в катівнях десятки жителів, зокрема старих та дітей.

"Це всього лише така одна будівля, але такі ж історії повторювалися знову і знову. Але ми також бачимо ще щось неймовірно потужне... незвичайну стійкість українського народу", – цитує Блінкена The Guardian.

Держсекретар США також відвідав розташування прикордонних військ і зазначив, що "США надають $300 млн нового фінансування правоохоронному сектору України".

"США залишаються єдиними з Україною", – написав він.

Энтони Блинкен (Фото – Twitter Anthony Blinken)

Энтони Блинкен (Фото – Twitter Anthony Blinken)

Бриджет Бринк и Энтони Блинкен в бункере (Фото – Twitter Anthony Blinken)

Энтони Блинкен (Фото – Twitter Anthony Blinken)

Энтони Блинкен (Фото – Twitter Anthony Blinken)

  • 6 вересня 2023 року Блінкен прибув до Києва, як він заявив, для обговорення контрнаступу Сил оборони у визвольній війні України проти російських загарбників.
  • На спільному брифінгу з Дмитром Кулебою він повідомив, що США нададуть Україні додаткову допомогу у $1 млрд. 

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Сергій Бережний
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