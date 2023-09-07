Блінкен побував на звільнених від окупантів прикордонних територіях – фото, відео

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав звільнені у 2022 році від окупантів частини Київської та Чернігівської областей та заявив, що США виділяють кошти на їх відновлення. Про це він написав у Twitter.

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"Це займе роки, але відважні українці вже працюють над розчищенням доріг, парків і дитячих майданчиків від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Сполучені Штати підтримують їхні зусилля, надаючи додаткову допомогу в розмінуванні на суму $90,5 млн", – написав Блінкен.

Блінкен спускався до підвалу школи в селі Ягідне Чернігівської області, де російські війська тримали в катівнях десятки жителів, зокрема старих та дітей.

"Це всього лише така одна будівля, але такі ж історії повторювалися знову і знову. Але ми також бачимо ще щось неймовірно потужне... незвичайну стійкість українського народу", – цитує Блінкена The Guardian.

Держсекретар США також відвідав розташування прикордонних військ і зазначив, що "США надають $300 млн нового фінансування правоохоронному сектору України".

"США залишаються єдиними з Україною", – написав він.

6 вересня 2023 року Блінкен прибув до Києва, як він заявив, для обговорення контрнаступу Сил оборони у визвольній війні України проти російських загарбників.

На спільному брифінгу з Дмитром Кулебою він повідомив, що США нададуть Україні додаткову допомогу у $1 млрд.

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