Блинкен: Россия уже провалила цели вторжения, война продлится еще несколько месяцев

Целью вторжения России было уничтожение Украины как государства, но уже давно понятно, что с этой задачей войны Кремль полностью провалился. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

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Блинкен заявил CNN, что Россия "уже проиграла войну" против Украины с точки зрения того, чего именно Кремль добивался.

"Цель состояла в том, чтобы стереть Украину с карты, лишить ее независимости, ее суверенитета, включить ее в состав России. Давно уже ясно, что это не удалось", — сказал госсекретарь США.

При этом, сказал Блинкен, для Украины возвращение территорий, которые были захвачены Москвой, будет "очень тяжелой борьбой". По его мнению, война будет продолжаться еще "несколько месяцев".

"В отличие от россиян, украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу", — сказал Блинкен.

Украина начала применять американские кассетные боеприпасы против оккупантов. В сети 20-21 июля появилось несколько роликов, как захватчиков и их позиции "засевают" такими боеприпасами.

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